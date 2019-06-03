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Заря официально назначила Скрипника новым главным тренером

18:06 385 Читати українською
Заря официально назначила Скрипника новым главным тренером
Виктор Скрипник / Фото VFC

Виктор Скрипник стал новым руководителем луганской Зари, которая будет играть в квалификации Лиги Европы.

Клуб объявил о назначении украинского специалиста на своем официальном сайте.

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Скрипник подписал контракт сроком на три года. Официальная презентация тренера состоится 18 июля на стадионе Славутич Арена. Последним клубом 49-летнего наставника была латвийская Рига, с которой он выигрывал чемпионат и кубок страны.

Главным клубом в карьере Скрипника является бременский Вердер, в котором он провел много лет как игрок, а затем возглавлял в качестве главного тренера.

"Якщо ти грав і у Шаафа, і у Лобановського – отже, був непоганим футболістом". Віктор Скрипник – найкращі цитати першого українця, який тренував у топ-чемпіонаті

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