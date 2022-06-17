Забранский о любителях России: Знакомая смотрела российское ТВ, но после удара ракеты сбежала в Польшу – не в ту сторону
Бывший нападающий Карпат Руслан Забранский рассказал о влиянии российской пропаганды на примере своей знакомой из Николаева.
"Русское телевидение, которое было бесплатным, везде было и все его смотрели, нужно было запретить еще в 2014-м, чтобы его больше никто не видел. Были у меня две знакомые, лояльно относившиеся к России.
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Но так случилось, что к одной женщине, которая смотрела российское телевидение и лояльно относилась, ракета прилетела прямо в огород, но не взорвалась. На следующий день она уехала в Польшу. Говорю, что не в ту сторону она уехала. Пришли же друзья ваши, освободители. А так сейчас город очень патриотический", – резюмировал Забранский в программе "Ще прийде час".
Заметим, что российские захватчики с первых дней полномасштабного вторжения атакуют жилые кварталы Николаева. Только в результате нынешних обстрелов погибли минимум два человека, еще 20 ранены.
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