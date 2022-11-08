"Знаю, що я не Бред Пітт, але жінки підходили до мене… Не через мою зовнішність, а через футбол. Я прямо казав, чого хочу я і чого вони хочуть. Тоді я не думав, чи можуть вони засмутитися. Вони хотіли сексу, і я хотів сексу, це було нормально. Я насолоджувався сексом із багатьма жінками. Більшість часу це були ті, хто приходив до мене, але іноді я також шукав їх.

Менді визнали невинним за одним зі звинувачень у зґвалтуванні

Якби жінка сказала мені "ні", я прийняв би це. Мені подобається займатися сексом з кимось, хто також отримує від цього задоволення. Спати більш ніж із однією жінкою за ніч – для мене це було нормально, але тепер я розумію, що це звучить дивно. Я не можу кричати: "Так, я люблю секс". Це матиме дивний вигляд", – цитує Менді Marca.

Нагадаємо, француз понад рік перебуває поза футболом. Ман Сіті відрахував футболіста з команди. Менді звинувачують у дев'яти сексуальних злочинах, серед яких зґвалтування, одна спроба зґвалтування та один сексуальний напад. Бенжамен не визнає себе винним і стверджує, що сексуальні стосунки були скоєні за взаємною згодою.

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