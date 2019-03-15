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Зирка подтвердила снятие с розыгрыша Первой лиги

16:42 65 Читати українською
Зирка подтвердила снятие с розыгрыша Первой лиги
Баннер болельщиков Кропивницкой команды / ФК Зирка

Клуб из Кропивницкого не будет продолжать выступать в весенней части сезона Первой лиги Украины.

По информации Sport Arena, Зирка окончательно решила не продолжать борьбу в Первой лиге и снялась с розыгрыша турнира. Кропивницкий клуб уже сообщил об этом ПФЛ.

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Отметим, что в середине февраля Зирка на официальном сайте объявляла о снятии с Первой лиги.

Позже президент клуба Максим Березкин заявил, что клуб стал жертвой грязной игры политиков, а директор ПФЛ Сергей Макаров сказал, что лига еще поборется за Зирку и рано ставить точку в вопросе участия клуба в Первой Лиге.

В текущем сезоне второго украинского дивизиона Зирка после 17-ти туров занимает предпоследнее (15-е) место.

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