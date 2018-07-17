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Зирка подпишет двух игроков СК Днепр-1

21:08 7 Читати українською
Зирка подпишет двух игроков СК Днепр-1
Александр Сафронов, Александр Беляев и Владислав Супряга / СК Днепр-1

Полузащитник Александр Беляев и защитник Александр Сафронов перейдут в Кропивницкую Зирку.

Кропивницкая Зирка подпишет Александра Беляева и Александра Сафронова, сообщает неофициальный сайт Днепра.

Шаповал перешел в СК Днепр-1

Оба игрока сейчас находятся в расположении юношеской сборной Украины U-19 на Евро-2018.

Ранее в Кропивницкий перебрался другой игрок СК Днепр-1 Ярослав Поплавка.

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Трансферы СК Днепр-1 СК Днепр-1 Александр Беляев Александр Беляев Зирка Зирка Первая лига Трансферы чемпионата Украины Александр Сафронов Александр Сафронов
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