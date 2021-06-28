"Со сборной Швеции нам нужно сыграть компактно единым блоком, держать дистанцию ​​друг между другом. Исходя из этого, у нас все должно получиться.

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На этом Евро они показывают, что играют целостно и компактно. В каждой линии есть хорошие игроки. Безусловно, это 10-й номер, Форсберг – лучший бомбардир сборной на турнире. Также очень опытная линия обороны.

Если я не ошибаюсь, у них самая возрастная команда на чемпионате Европы – это говорит о том, что они сыгранны между собой, чувствуют друг друга на поле. Также нападающий Исак, который демонстрирует хороший футбол в Испании – он сейчас на слуху. Я думаю, все прекрасно понимают, что благодаря таким турнирам ты можешь показать себя, проявить свои лучшие качества, чтобы строить свое будущее.

Понимаем, что Швеция – очень сильная команда, которая вышла с первого места из непростой группы. Нам предстоит очень серьезный матч за выход в следующий раунд", – сказал Зинченко в программе "Великий футбол".

Напомним, матч против Швеции состоится во вторник, 29 июня, в Глазго. Начало встречи в 22:00.

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