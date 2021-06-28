"Зі збірною Швеції нам потрібно зіграти компактно єдиним блоком, тримати дистанцію один між одним. Виходячи з цього, у нас все повинно вийти.

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На цьому Євро вони показують, що грають цілісно і компактно. У кожній лінії є хороші гравці. Безумовно, це 10-й номер, Форсберг – найкращий бомбардир збірної на турнірі. Також є дуже досвідчена лінія оборони.

Якщо я не помиляюся, у них найстарша команда на чемпіонаті Європи – це говорить про те, що вони мають зіграність між собою, відчувають один одного на полі. Також є нападник Ісак, який демонструє хороший футбол в Іспанії – він зараз на слуху. Я думаю, всі прекрасно розуміють, що завдяки таким турнірам ти можеш показати себе, проявити свої найкращі якості, щоб будувати своє майбутнє.

Розуміємо, що Швеція – дуже сильна команда, яка вийшла з першого місця з непростої групи. На нас чекає дуже серйозний матч за вихід до наступного раунду", – сказав Зінченко у програмі "Великий футбол".

Нагадаємо, матч проти Швеції відбудеться у вівторок, 29 червня, у Глазго. Початок зустрічі о 22:00.

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