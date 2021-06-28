"Мне особенно мотивировать футболистов не надо. Я собрал их и сказал:" Пока у нас есть шанс, мы будем работать в том режиме, в котором мы должны это делать".

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Команда шла к этому, мы достигли результата. Сейчас у нас развязаны руки, все остальное будет большим бонусом.

Швеция? Очень хорошая команда с огромным уважением отношусь к ним. У них определенный стиль, особенно вертикальные передачи, у них два хороших нападающих. Команда очень силовая, практически не проигрывает единоборства, хорошо играет на втором этаже. Команда заслуживает уважения.

Станет ли поединок со шведами важнейшим матчем в моей тренерской карьере? Я думаю, что у меня впереди будут матчи гораздо важнее", – сказал Шевченко в программе "Великий футбол".

Напомним, матч против Швеции состоится во вторник, 29 июня, в Глазго. Начало встречи в 22:00.

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