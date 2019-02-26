Зинченко: Всегда чувствовал доверие Гвардиолы, иначе я бы в этой команде не был

Украинский универсал Манчестер Сити Александр Зинченко прокомментировал матч Кубка лиги против Челси.

"Мы все еще боремся за три кубка, у нас через два дня очень важная игра, поэтому эмоции оставили в раздевалке. Всегда чувствовал доверие от Гвардиолы, иначе я бы в этой команде не был. Хочется играть чаще, неважно сейчас или позже. Играть в такой команде – одно удовольствие.

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Если ты частью этой команды, ты должен быть готов выйти хоть на минуту, хоть на 120 минут, неважно. Мы чувствуем себя, как одна семья и стали более уверенными.

Я все еще молод и учусь, но с каждым днем ​​приходит все больше и больше уверенности. Начинаю привыкать к новой позиции, и где-то стал увереннее действовать, потому что игры – это опыт", – цитирует Зинченко сайт телеканалов "Футбол 1/2".

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