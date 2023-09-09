Зинченко вошел в топ-10 бомбардиров сборной Украины
Гол Александра Зинченко в ворота сборной Англии улучшил позиции хавбека в списке голеадоров сборной Украины.
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Кайл Уокер 41’
41’ Кайл Уокер
Зинченко отметился уже 9-м голом в составе сборной Украины, забив Англии в поединке отбора Евро-2024, сообщает Tribuna.
Украина – Англия – видео голов
Это позволило Александру сравняться по голам с Андреем Гусиным и Андреем Воробьем и войти в топ-10 бомбардиров "сине-желтых" (занимают 10-12 места). Таким образом, Зинченко опередил таких игроков как Артем Милевский, Андрей Воронин, Артем Кравец, Руслан Ротань, Тамерлан Гусейнов, в активе которых по 8 мячей.
К слову, первый тайм матча Украина – Англия завершился ничьей 1:1. На гол Зинченко англичане ответили мячом Уокера.
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