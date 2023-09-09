Гол Александра Зинченко в ворота сборной Англии улучшил позиции хавбека в списке голеадоров сборной Украины.

Зинченко отметился уже 9-м голом в составе сборной Украины, забив Англии в поединке отбора Евро-2024, сообщает Tribuna.

Украина – Англия – видео голов

Это позволило Александру сравняться по голам с Андреем Гусиным и Андреем Воробьем и войти в топ-10 бомбардиров "сине-желтых" (занимают 10-12 места). Таким образом, Зинченко опередил таких игроков как Артем Милевский, Андрей Воронин, Артем Кравец, Руслан Ротань, Тамерлан Гусейнов, в активе которых по 8 мячей.

К слову, первый тайм матча Украина – Англия завершился ничьей 1:1. На гол Зинченко англичане ответили мячом Уокера.

Украина – Англия: онлайн-трансляция матча отбора Евро-2024