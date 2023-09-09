Гол Олександра Зінченка у ворота збірної Англії покращив позиції хавбека у списку голеадорів збірної України.

Зінченко відзначився вже 9-м голом у складі збірної України, забивши Англії у поєдинку відбору Євро-2024, повідомляє Tribuna.

Україна – Англія – відео голів

Це дозволило Олександру зрівнятись за голами з Андрієм Гусіним та Андрієм Воробеєм та увійти у топ-10 бомбардирів "синьо-жовтих" (посідають 10-12 місця). Таким чином, Зінченко випередив таких гравців як Артем Мілевський, Андрій Воронін, Артем Кравець, Руслан Ротань, Тімерлан Гусейнов, в активі яких по 8 м'ячів.

До слова, перший тайм матчу Україна – Англія завершився нічиєю 1:1. На гол Зінченка англійці відповіли м'ячем Вокера.

Україна – Англія: онлайн-трансляція матчу відбору Євро-2024