Арсенал расписал сумасшедшую ничью с Саутгемптоном (3:3), что стало болезненным ударом по чемпионским амбициям "канониров". Досталось и Александру Зинченко, который пытался подбодрить партнеров по команде прямо на поле.

Лондонский Арсенал не побеждает уже три матча подряд. Вину за такие результаты легенда МЮ Гари Невилл возложил на одного из лидеров команды Артеты – Александра Зинченко. Эксперт утверждает, что в решающие моменты таким опытным игрокам, как украинец нужно собраться и показывать пример другим партнерам.

Критикой по действиям Саши прошелся и экс-защитник канониров Ли Диксон – он уверен, что Зинченко не дорабатывает в защите. Подробнее о выступлении Зинченко в поединке против Саутгемптона смотрите на YouTube-канале "Футбол 24".