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Зинченко: Тренер Манчестер Сити интересовался моим мнением об игроке Динамо

09:12 276 Читати українською
Зинченко: Тренер Манчестер Сити интересовался моим мнением об игроке Динамо
Александр Зинченко / Man City Core

Защитник Манчестер Сити Александр Зинченко рассказал, что тренер "горожан" Микель Артета общался с ним по игрока Динамо.

"Слежу за Динамо, поскольку это главный конкурент Шахтера. Радует, что там играет много воспитанников. Ребята растут.

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Раскрою секрет: недавно Микель Артета интересовался моим мнением относительно одного игрока Динамо. И в конце добавил, что ему надо ехать из этого чемпионата. Кстати, этот игрок – мой конкурент по позиции", – рассказал Зинченко в эфире программы Великий футбол.

В текущем сезоне Зинченко провел в составе Манчестер Сити 29 матчей, отметившись 1 голом и 5 голевыми передачами.

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Теги
Динамо Киев Динамо Киев Англия Александр Зинченко Александр Зинченко Микель Артета Микель Артета
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