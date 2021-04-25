"Горожане" устроили осаду с первых минут, но собственная неточность и героизм Льориса позволяли Тоттенхэму удерживать ничью. Сами же "шпоры" почти не атаковали – один удар за весь тайм, да и тот мимо ворот.

Манчестер Сити минимально одолел Тоттенхэм и завоевал Кубок лиги – первый трофей сезона для Гвардиолы и Зинченко

Картина матча совершенно не изменилась после перерыва. Ман Сити теряет моменты, а лондонцы больше мучаются. На 82 минуте их защита таки треснула. Де Брюйне со штрафного выполнил идеальную подачу на Ляпорта, который головой принес титул Манчестеру.