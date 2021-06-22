Неистовая поддержка украинских фанатов не помогла "сине-желтым" одержать хотя бы ничью в поединке с австрийцами. Смотрите незабываемые мгновения атмосферы матча на "Футбол 24".

Сборная Украины в решающем матче за выход из группы С в плей-офф уступила Австрии со счетом 0:1 и потеряла шанс на прямой выход в 1/8 финала турнира.

"Катастрофа" и "неуважение к собственным фанатам": Шевченко напоминает Фоменко – кто проваливает Евро и на кого молиться

Отныне судьба "сине-желтых" зависит от выступлений других команд. На сегодня "сине-желтые" в рейтинге сборных, которые финишировали третьими, выше Финляндии. Чтобы попасть в плей-офф Евро-2020, подопечным Шевченко надо опередить еще одну сборную.

Пресс-атташе Андрея Шевченко Николай Васильков атмосферным видео попытался передать всю полноту эмоций, которую переживали как игроки команды, так и ее болельщики.

Украина – Австрия: Шевченко загонял команду в угол – провал всех и каждого, но шансы на плей-офф Евро-2020 растут