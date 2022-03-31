"Роберт, прежде всего я хотел бы выразить огромную благодарность от всех нас в Украине за поддержку и помощь, которую ты и все наши братья из Польши оказываете нам.

Малиновский на польском языке поздравил Левандовски и Ко с выходом на чемпионат мира

И поздравляю вас с квалификацией на чемпионате мира", – написал Зинченко в комментарии к посту Левандовски в Instagram.

Напомним, сборная Польши достаточно уверенно обыграла Швецию в поединке за путевку на ЧМ-2022. Левандовски вышел на поле с капитанской повязкой в цветах флага Украины и отличился голом из пенальти.

Польша одолела Швецию и вышла на ЧМ-2022 – Левандовски и сейвы Щенсны принесли "Кадре" путевку на Мундиаль