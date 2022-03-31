Зинченко поздравил Левандовски с выходом на ЧМ-2022, поблагодарив за поддержку Украины
Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко выразил благодарность польскому народу за поддержку нашей страны в обращении к Роберту Левандовски.
"Роберт, прежде всего я хотел бы выразить огромную благодарность от всех нас в Украине за поддержку и помощь, которую ты и все наши братья из Польши оказываете нам.
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И поздравляю вас с квалификацией на чемпионате мира", – написал Зинченко в комментарии к посту Левандовски в Instagram.
Напомним, сборная Польши достаточно уверенно обыграла Швецию в поединке за путевку на ЧМ-2022. Левандовски вышел на поле с капитанской повязкой в цветах флага Украины и отличился голом из пенальти.
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