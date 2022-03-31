Півзахисник збірної України Олександр Зінченко висловив слова подяки польському народу за підтримку нашої країни у зверненні до Роберта Лєвандовскі.

"Роберте, перш за все я хотів би висловити величезну подяку від усіх нас в Україні за підтримку та допомогу, яку ти та всі наші брати з Польщі надаєте нам.

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І вітаю вас із кваліфікацією на чемпіонаті світу", – написав Зінченко у коментарі до посту Лєвандовскі в Instagram.

Нагадаємо, збірна Польщі досить впевнено обіграла Швецію у поєдинку за путівку на ЧС-2022. Лєвандовскі вийшов на поле з капітанською пов'язкою в кольорах прапору України та відзначився голом з пенальті.

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