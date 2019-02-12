Зинченко попал в символическую сборную лучших игроков Европы по итогам недели

Полузащитник Манчестер Сити Александр Зинченко попал в число лучших игроков в Европе по итогам недели.

Аналитический портал Whoscored опубликовал символическую сборную лучших игроков в европейских чемпионатах по итогам прошедшего тура.

Молитва и цвета флага помогли: Зинченко вышел на матч против Челси в специальных щитках

Удачная игра Александра Зинченко и два ассиста в матче против Челси позволили украинцу попасть в число игроков, которые получили наивысший балл в топ-5 чемпионатах.

К слову, Александр получил оценку 8,73, что является лучшим баллом среди защитников. Также в символическую сборную попали его одноклубники Рахим Стерлинг (10 баллов) и Серхио Агуэро (10 баллов).

Кроме этого, сегодня Зинченко попал в символическую сборную тура в АПЛ по версии Whoscored.

"Зинченко отплатил Гвардиоле за доверие", – высокие оценки украинца за матч с Челси, который стал лучшим для него в АПЛ