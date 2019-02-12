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Зинченко попал в символическую сборную лучших игроков Европы по итогам недели

12 февраля 18:50 203 Читати українською
Зинченко попал в символическую сборную лучших игроков Европы по итогам недели
Александр Зинченко / ФК Манчестер Сити

Полузащитник Манчестер Сити Александр Зинченко попал в число лучших игроков в Европе по итогам недели.

Аналитический портал Whoscored опубликовал символическую сборную лучших игроков в европейских чемпионатах по итогам прошедшего тура.

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Удачная игра Александра Зинченко и два ассиста в матче против Челси позволили украинцу попасть в число игроков, которые получили наивысший балл в топ-5 чемпионатах.

К слову, Александр получил оценку 8,73, что является лучшим баллом среди защитников. Также в символическую сборную попали его одноклубники Рахим Стерлинг (10 баллов) и Серхио Агуэро (10 баллов).

Кроме этого, сегодня Зинченко попал в символическую сборную тура в АПЛ по версии Whoscored.

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Англия26 турЭтихад Стэдиум (Манчестер)

Манчестер Сити - Челси: Воскресенье 10 февраля 2019

Манчестер Сити
Матч окончен
6 : 0
Челси
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Теги
Англия Украинцы за рубежом Манчестер Сити Манчестер Сити Александр Зинченко Александр Зинченко Манчестер Сити - Челси
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