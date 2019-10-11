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Зинченко отметил мини-юбилей за сборную Украины в матче против Литвы

11 октября 23:35 37 Читати українською
Зинченко отметил мини-юбилей за сборную Украины в матче против Литвы
Александр Зинченко / Фото УАФ

Матч отбора на Евро-2020 против Литвы стал особенным для хавбека сборной Украины Александра Зинченко.

29’ Руслан Малиновский
58’ Руслан Малиновский
 
29’ Руслан Малиновский
58’ Руслан Малиновский

Игра против прибалтийцев стала 30-й в составе национальной сборной для представителя Манчестер Сити.

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Дебют Зинченко за сборную Украины состоялся в матче отбора на Евро-2016 против Испании. С тех пор он смог отличиться четырьмя голами в составе главной команды страны, среди которых и мяч в первом матче текущего евроотбора против Литвы. Именно Александр является самым молодым автором гола в истории сборной Украины.

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Напомним, что следующая игра подопечных Шевченко состоится 14 октября в Киеве на НСК "Олимпийский" против Португалии.

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Сборная Украины Александр Зинченко Александр Зинченко Украинцы за рубежом Украина - Литва Манчестер Сити Манчестер Сити
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