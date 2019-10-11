Зинченко отметил мини-юбилей за сборную Украины в матче против Литвы

Матч отбора на Евро-2020 против Литвы стал особенным для хавбека сборной Украины Александра Зинченко.

Игра против прибалтийцев стала 30-й в составе национальной сборной для представителя Манчестер Сити.

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Дебют Зинченко за сборную Украины состоялся в матче отбора на Евро-2016 против Испании. С тех пор он смог отличиться четырьмя голами в составе главной команды страны, среди которых и мяч в первом матче текущего евроотбора против Литвы. Именно Александр является самым молодым автором гола в истории сборной Украины.

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Напомним, что следующая игра подопечных Шевченко состоится 14 октября в Киеве на НСК "Олимпийский" против Португалии.