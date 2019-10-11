Украина – Литва: Милевский приехал на стадион, чтобы поддержать команду Шевченко

Экс-нападающий сборной Украины Артем Милевский почтил своим присутствием матч отбора на Евро-2020 между Украиной и Литвой.

Форвард Динамо Брест не забывает о поддержке сборной Украины, за которую сам сыграл 50 матчей.

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"Мужики, удачи!", – именно такую подпись оставил Милевский под своим фото в Instagram, на котором он со своим агентом Александром Панковым сидит на трибунах ОСК Металлист.

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Напомним, последний раз опытный форвард получал вызов в сборную Украины еще в 2012 году.