Зінченко відзначив міні-ювілей за збірну України у матчі проти Литви

Матч відбору на Євро-2020 проти Литви став особливим для хавбека збірної України Олександра Зінченка.

Гра проти прибалтійців стала 30-ю у складі національної збірної для представника Манчестер Сіті.

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Дебют Зінченка за збірну України відбувся у матчі відбору на Євро-2016 проти Іспанії. Відтоді він зміг відзначитися чотирма голами у складі головної команди країни, серед яких і м'яч у першому матчі цьогорічного євровідбору проти Литви. Саме Олександр є наймолодшим автором гола в історії збірної України.

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Нагадаємо, що наступна гра підопічних Шевченка відбудеться 14 жовтня у Києві на НСК "Олімпійський" проти Португалії.