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Зінченко відзначив міні-ювілей за збірну України у матчі проти Литви

23:30 77 Читать на русском
Зінченко відзначив міні-ювілей за збірну України у матчі проти Литви
Олександр Зінченко / Фото УАФ

Матч відбору на Євро-2020 проти Литви став особливим для хавбека збірної України Олександра Зінченка.

29’ Руслан Маліновський
58’ Руслан Маліновський
 
29’ Руслан Маліновський
58’ Руслан Маліновський

Гра проти прибалтійців стала 30-ю у складі національної збірної для представника Манчестер Сіті.

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Дебют Зінченка за збірну України відбувся у матчі відбору на Євро-2016 проти Іспанії. Відтоді він зміг відзначитися чотирма голами у складі головної команди країни, серед яких і м'яч у першому матчі цьогорічного євровідбору проти Литви. Саме Олександр є наймолодшим автором гола в історії збірної України.

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Нагадаємо, що наступна гра підопічних Шевченка відбудеться 14 жовтня у Києві на НСК "Олімпійський" проти Португалії.

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Теги
Збірна України Олександр Зінченко Олександр Зінченко Українці за кордоном Україна - Литва Манчестер Сіті Манчестер Сіті
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