Зинченко отличился роскошным ассистом в матче Лиги чемпионов против Шальке

Украинский полузащитник Манчестер Сити Александр Зинченко в который раз доказывает, что не зря ему доверяет главный тренер Хосеп Гвардиола.

Шальке приехал в гости к Манчестер Сити в рамках ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов.

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Еще до перерыва "горожане" трижды сумели отличиться в воротах соперника фактически похоронив надежды гостей на выход в 1/4 финала.

Одну из основных ролей во время третьего гола Манчестер Сити сыграл Александр Зинченко, который отдал пас через полполя на Сане. Немец не смог упустить такого роскошного ассиста.