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Зинченко отличился роскошным ассистом в матче Лиги чемпионов против Шальке

12 марта 22:59 261 Читати українською
Зинченко отличился роскошным ассистом в матче Лиги чемпионов против Шальке
Александр Зинченко отличился роскошным ассистом / Фото ФК Шальке

Украинский полузащитник Манчестер Сити Александр Зинченко в который раз доказывает, что не зря ему доверяет главный тренер Хосеп Гвардиола.

35’ Серхио Агуэро
39’ Серхио Агуэро
42’ Лерой Сане
57’ Рахим Стерлинг
71’ Бернарду Силва
78’ Фил Фоден
84’ Габриэл Жезус
 

Шальке приехал в гости к Манчестер Сити в рамках ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов.

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Еще до перерыва "горожане" трижды сумели отличиться в воротах соперника фактически похоронив надежды гостей на выход в 1/4 финала.

Одну из основных ролей во время третьего гола Манчестер Сити сыграл Александр Зинченко, который отдал пас через полполя на Сане. Немец не смог упустить такого роскошного ассиста.

Теги
Лига чемпионов Украинцы за рубежом Манчестер Сити - Шальке Манчестер Сити Манчестер Сити Видеоновости Александр Зинченко Александр Зинченко
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