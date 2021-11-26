"На самом деле, нам грех на что-то жаловаться. Хороший жребий. Первая игра для нас будет как финал, зная, как играет сборная Шотландии. Большинство игроков представляет АПЛ, команда очень хорошо готова в течение всего сезона. Безусловно, это будет очень тяжелый выезд для нас.

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Главное, чтобы к марту все наши сборники подошли в оптимальном состоянии – здоровые, без травм. Полагаю, у нас будет достаточно времени подготовиться и хорошо их изучить. Если не ошибаюсь, мы будем играть на фартовом стадионе, где мы обыграли сборную Швеции. Надеюсь, все будет в наших руках, ногах и головах.

В нашей сборной играют исполнители, которые каждый сезон выступают в ЛЧ, на евроарене. Не хочу никого обидеть, у всех опыта хватает. Недавно мы провели чемпионат Европы. Большой опыт получили молодые ребята, для которых это был первый крупный турнир. Надеюсь, этот опыт поможет нам в марте", – заявил Зинченко в эфире vZbirna.

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