"Молил Бога, чтобы не попали на Италию и Португалию", – Петраков отреагировал на жребий сборной Украины
Наставник национальной команды Украины Александр Петраков прокомментировал жеребьевку плей-офф ЧМ-2022, где его команду будет ожидать Шотландия.
"Хорошая жеребьевка для нас. Я молил Бога, чтобы не попали Италия и Португалия. Хорошие скандинавские команды, я хотел этих соперников... Британские? Да, британские. Интересно будет сыграть.
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Будем изучать, смотреть. Две игры на выезде. Если бы мы еще дома сыграли, то вообще бы была фантастика", – сказал Петраков в Youtube-канале vZbirna.
Напомним, за путевку на Мундиаль украинцы будут бороться против шотландцев, а сильнейший встретится с победителем пары Уэльс – Австрия. Матчи будут проходить в марте.
Результаты жеребьевки плей-офф ЧМ-2022 – Украина получила соперников, Италия либо Португалия пропустит Мундиаль