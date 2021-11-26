"Хорошая жеребьевка для нас. Я молил Бога, чтобы не попали Италия и Португалия. Хорошие скандинавские команды, я хотел этих соперников... Британские? Да, британские. Интересно будет сыграть.

Украина узнала соперников в плей-офф квалификации ЧМ-2022 – лучший жребий из возможных

Будем изучать, смотреть. Две игры на выезде. Если бы мы еще дома сыграли, то вообще бы была фантастика", – сказал Петраков в Youtube-канале vZbirna.

Напомним, за путевку на Мундиаль украинцы будут бороться против шотландцев, а сильнейший встретится с победителем пары Уэльс – Австрия. Матчи будут проходить в марте.

Результаты жеребьевки плей-офф ЧМ-2022 – Украина получила соперников, Италия либо Португалия пропустит Мундиаль