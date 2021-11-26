"Насправді, нам гріх на щось жалітись. Хороший жереб. Перша гра для нас буде як фінал, знаючи, як грає збірна Шотландії. Більшість гравців представляє АПЛ, команда дуже добре готова упродовж всього сезону. Безумовно, це буде дуже важкий виїзд для нас.

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Головне, щоб до березня всі наші збірники підійшли в оптимальному стані – здорові, без травм. Гадаю, у нас буде достатньо часу підготуватися і добре їх вивчити. Якщо не помиляюсь, ми будемо грати на фартовому стадіоні, де ми обіграли збірну Швеції. Сподіваюсь, все буде в наших руках, ногах і головах.

У нашій збірній грають виконавці, які щосезону виступають в ЛЧ, на євроарені. Не хочу нікого образити, у всіх досвіду вистачає. Нещодавно ми провели чемпіонат Європи. Великий досвід здобули ті молоді хлопці, для яких це був перший великий турнір. Сподіваюся, цей досвід допоможе нам у березні", – заявив Зінченко у ефірі vZbirna.

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