Зинченко: Нет смысла проводить сейчас матчи сборных

Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко считает, что мартовские спарринги национальных команд следует отменить в связи с пандемией коронавируса.

"Когда читаешь все новости, это, конечно, огорчает. Как для спортсмена, болельщика, любителя футбола, ты ждешь Евро в течение четырех лет, живешь этим днем. Но здоровье людей – превыше всего.

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Любое решение УЕФА мы должны принять взвешенно, с полным пониманием той ситуации, которая есть на данный момент. Потому что этот вирус настолько серьезный, что мы должны соблюдать все правила безопасности и держаться вместе.

Вызов в сборную? Клубы будут сами решать, отпускать своих игроков или нет. Но, по моему мнению, это делать неразумно, поскольку некоторые чемпионаты приостановлены, некоторые проходят без зрителей. Поэтому не вижу никакого смысла проводить эти матчи. Нужно просто пережить этот период", – сказал Зинченко в программе Великий футбол.

Напомним, товарищеские матчи сборной Украины против Франции и Польши запланированы на 27 и 31 марта. Судьбу спаррингов, как и всех футьбольних турниров Европы, УЕФА должна решить 17 марта на конференции с участием представителей всех членов огрганизации.

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