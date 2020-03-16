Зинченко показал, как поддерживает форму во время карантина – веселое видео

Игрок Манчестер Сити не прекращает тренировки несмотря на паузу в английском футболе из-за коронавируса.

Невеста Александра Зинченко, Влада Седан, в своем инстаграме поделилась веселым видео. В нем футболист в компании домашних любимцев выполняет упражнение для укрепления мышц.

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Напомним, из-за пандемии коронавируса COVID-19 в Англии, как и в большинстве европейских стран, приостановили все футбольные турниры и отправили футболистов на карантин. 17 марта футбольная ассоциация Англии после консультации с УЕФА и Министерством здравоохранения должна определиться с будущим текущего сезона.

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