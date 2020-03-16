toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Англия
КОРОНАВИРУС ЗАРЯ - ШАХТЕР ДИНАМО КИЕВ - ДЕСНА

Зинченко показал, как поддерживает форму во время карантина – веселое видео

12:16 131 Читати українською
Зинченко показал, как поддерживает форму во время карантина – веселое видео
Александр Зинченко / ВВС

Игрок Манчестер Сити не прекращает тренировки несмотря на паузу в английском футболе из-за коронавируса.

Невеста Александра Зинченко, Влада Седан, в своем инстаграме поделилась веселым видео. В нем футболист в компании домашних любимцев выполняет упражнение для укрепления мышц.

Зинченко признался, как Влада Седан заботится о его здоровье во время пандемии коронавируса

Напомним, из-за пандемии коронавируса COVID-19 в Англии, как и в большинстве европейских стран, приостановили все футбольные турниры и отправили футболистов на карантин. 17 марта футбольная ассоциация Англии после консультации с УЕФА и Министерством здравоохранения должна определиться с будущим текущего сезона.

Ювентус пішов шляхом PornHub, Мессі продає одяг, а син Роналду грається зі світом – футбол на карантині

blog_ava
Бурда рассказал, как игроки Динамо отреагировали на грубую ошибку Караваева в матче с Десной
10:49
566
Теги
Англия коронавирус Александр Зинченко Александр Зинченко Видеоновости Украинцы за рубежом Влада Щеглова (Седан)
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
6
час
:
57
мин
Эвертон
22:00
Ливерпуль
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук