Главный тренер каталонцев Хави Эрнандес концентрируется на других игроках.

Зинченко готов покинуть Манчестер Сити при одном условии

"Зинченко – ни первая, ни даже вторая опция Барсы на позицию левого защитника. Клуб надеется подписать Маркоса Алонсо, и в переговорах появился ощутимый прогресс. Соглашение на завершающей стадии. Однако если Челси все же "даст заднюю", следующей целью станет Хави Галан из Сельты", – сказал каталонский журналист Санти Овалье (Cadena SER) в эксклюзивном комментарии Футбол 24.

В прошлом сезоне Зинченко провел 28 матчей и оформил 5 ассистов. Контракт украинца с Ман Сити рассчитан до лета 2024 года, цена по Transfermarkt составляет 25 млн евро.

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