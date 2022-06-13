Зинченко не входит в планы Барселоны – Хави надеется "дожать" игрока Челси
Слухи об интересе Барселоны к Александру Зинченко не получили подтверждения.
Главный тренер каталонцев Хави Эрнандес концентрируется на других игроках.
Зинченко готов покинуть Манчестер Сити при одном условии
"Зинченко – ни первая, ни даже вторая опция Барсы на позицию левого защитника. Клуб надеется подписать Маркоса Алонсо, и в переговорах появился ощутимый прогресс. Соглашение на завершающей стадии. Однако если Челси все же "даст заднюю", следующей целью станет Хави Галан из Сельты", – сказал каталонский журналист Санти Овалье (Cadena SER) в эксклюзивном комментарии Футбол 24.
В прошлом сезоне Зинченко провел 28 матчей и оформил 5 ассистов. Контракт украинца с Ман Сити рассчитан до лета 2024 года, цена по Transfermarkt составляет 25 млн евро.
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