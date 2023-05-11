Один из лидеров сборной Украины Александр Зинченко в ближайшее время не сможет вернуться на футбольное поле.

Защитник Арсенала, в национальной команде преимущественно играющий в полузащите, получил травму. Английская пресса сообщила, что Зинченко больше не поможет лондонцам в нынешнем сезоне.

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Хотя клуб не сообщил детали травмы Александра и даже ориентировочные сроки возвращения, телеграмм-каналу ВЗБІРНА стало известно, что 26-летний украинец пропустит ближайшие матчи сборной и будет готов вернуться на поле только перед началом следующего сезона.

Напомним, что в июне сборная Украины должна сыграть 3 матча. 12 числа у "сине-желтых" запланирован товарищеский матч против Германии, а затем предстоит сыграть с Северной Македонией (16 июня) и Мальтой (19) в рамках отбора на Евро-2024.

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