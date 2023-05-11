Один із лідерів збірної України Олександр Зінченко найближчим часом не зможе повернутися на футбольне поле.

Захисник Арсенала, який у національній команді переважно грає в півзахисті, отримав травму. Англійська преса вже повідомила, що Зінченко більше не допоможе лондонцям у нинішньому сезоні.

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Хоча клуб не повідомив деталі травми Олександра та навіть орієнтовні терміни повернення, телеграм-каналу ВЗБІРНА стало відомо, що 26-річний українець пропустить найближчі матчі збірної і буде готовий повернутися на поле лише перед початком наступного сезону.

Нагадаємо, що в червні збірна України повинна зіграти 3 матчі. 12 числа у "синьо-жовтих" запланований товариський матч проти Німеччини, а потім належить зіграти з Північною Македонією (16 червня) та Мальтою (19) в рамках відбору на Євро-2024.

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