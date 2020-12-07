"На самом деле, считаю, что очень важно, чтобы эти сборные были нам по зубам, но на таком этапе, на таком уровне, любая сборная будет играть в свой футбол, поэтому это будет сложно. Конечно, будем отталкиваться от своей игры.

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Футбол сейчас выходит на такой уровень, что большинство команд начинает выравниваться и нет преимущества между одной командой над другими, тем больше среди сборных. Уже все анализируют, знают, кто и как играет, все готовятся, подбирают правильные тактики. Любая команда, которая нам попадется, мы будем играть и демонстрировать свой лучший футбол. Хотелось бы какую-нибудь хорошую сборную, чтобы пытаться их обыграть, поскольку когда мы побеждаем топ-сборные, то поднимаемся в рейтинге, поднимаем свой класс, получаем бесценный опыт.

С Нидерландами мы будем играть с Германией играли с Италией тоже... Я бы хотел сыграть с Бельгией. Из-за Де Брюйне? Нет, просто ни разу не играл против них и это одна из топ-3 сборных в мире", – отметил Зинченко в эфире Эксперт-клуба Parimatch.

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