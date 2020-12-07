"Насправді, вважаю, що дуже важливо, аби ці збірні були нам по зубах, але, на такому етапі, такому рівні, будь-яка збірна буде грати у свій футбол, тому це буде складно. Звичайно, будемо відштовхуватись від своєї гри.

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Футбол зараз виходить на такий рівень, що більшість команд починає вирівнюватись і немає переваги між однією командою над іншими, тим більше серед збірних. Вже всі аналізують, знають, хто і як грає, усі готуються, підбирають правильні тактики. Будь-яка команда, яка нам випаде, ми будемо грати і демонструвати свій найкращий футбол. Хотілося б якусь хорошу збірну, щоб намагатись їх обіграти, оскільки коли ми перемагаємо топ-збірні, то піднімаємось у рейтингу, свій клас, отримуємо безцінний досвід.

З Нідерландами ми будемо грати, з Німеччиною грали, з Італією теж... Я би хотів зіграти з Бельгією. Через Де Брюйне? Ні, просто жодного разу не грав проти них і це одна з топ-3 збірних у світі", – зазначив Зінченко в ефірі Експерт-клубу Parimatch.

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