Да, команда Шевченко все еще ждет, как УЕФА выпутается из ситуации, в которую нас втянули то ли слишком панически настроенные, то ли слишком хитрые швейцарские врачи (все тесты наших сборников на коронавирус после прилета в Киев оказались негативными). Однако это повлияет только на дивизион, в котором будет выступать Украина. Ведь "сине-желтые" никуда не денутся из второй корзины при жеребьевке Европейской квалификации ЧМ-2022. Украинцы занимают 16 место в рейтинге сборных на континенте. Интересно, что сразу за Австрией, которая будет нашим соперником в группе перенесенного на следующее лето Евро-2020.

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Другой наш будущий оппонент (Нидерланды) занял последнее место в 1 корзине. В свою очередь Северная Македония, с которой тоже сыграем на континентальном форуме, оказалась в компании середняков 4 корзины. Отмечаем, что поражение 0:5 от полурезервного состава сборной Сербии отбросило Россию за пределы 20 лучших команд Европы, она умудрилась пропустить на финише Лиги наций и Румынию, и Словакию. Так что теоретически команда Черчесова могла бы выйти на подопечных Шевченко, но УЕФА продолжает разводить страны, между которыми сохраняется военное напряжение.

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Корзина 1: Бельгия, Франция, Англия, Португалия, Испания, Италия, Хорватия, Дания, Германия, Нидерланды

Корзина 2: Швейцария, Уэльс, Польша, Швеция, Австрия, Украина, Сербия, Турция, Словакия, Румыния

Корзина 3: Россия, Венгрия, Ирландия, Чехия, Норвегия, Северная Ирландия, Исландия, Шотландия, Греция, Финляндия

Корзина 4: Босния и Герцеговина, Словения, Черногория, Северная Македония, Албания, Болгария, Израиль, Беларусь, Грузия, Люксембург

Корзина 5: Армения, Кипр, Фареры, Азербайджан, Эстония, Казахстан, Косово, Литва, Латвия, Андорра

Корзина 6: Мальта, Молдова, Лихтенштейн, Гибралтар, Сан-Марино

Напрямую на Чемпионат мира, который должен состояться в Катаре, квалифицируются 10 победителей групп. Еще 10 команд, занявшие вторые места, и 2 сборные с лучшими результатами в последний Лиге наций (из тех, которые не финишируют на первых двух позициях в отборе) сыграют плей-офф, по итогам которого путевки получают еще 3 счастливчика. Жеребьевка сформирует 5 групп по 5 команд и столько же по 6. В "сокращенных" группах будут выступать 4 финалиста Лиги наций – победители групп в элитном дивизионе (Бельгия, Испания, Италия и Франция).

Прежде всего нас интересует соперник из корзины №1. Как видим, Украина рискует как снова попасть на гиганта, так и сыграть с теми, кто либо не очень убедителен, либо находится ближе к нам по уровню. Идеальный вариант – Дания. Есть возможность вспомнить триумфальный отбор на ЧМ-2006, когда именно скандинавов удалось бить на своем пути. Да, Эриксен и компания довольно интересно смотрелись на фоне мощных Бельгии и Англии, но это все еще не Испания, Италия или Франция.

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Приемлемые варианты – кризисная Хорватия и хорошо знакомая Португалия, которую обошли в отборе Евро-2020. Интересным и наиболее свежим вариантом была бы Бельгия, хоть это команда №1 мирового рейтинга ФИФА. С Англией не сталкивались лет 7, но раньше выглядели в основном на равных. Нидерланды и так уже ждут во время Евро-2020. Италия – пожалуй, самый большой исторический кошмар украинских команд. Францию, Германию и Испанию не предлагать по понятным в последние месяцы причинам.

В 3 корзине все команды примерно одного уровня. С ними можно и нужно играть. Настораживает ренессанс Норвегии с Холандом, Эдегором и рядом других талантов. Ребров не даст соврать, что поднялась и Венгрия – пробились на Евро, завоевали путевку в элиту Лиги наций, воспользовавшись провалом россиян. Непонятна Финляндия, которая прибила Францию ​​на ее поле, но с треском влетела Польше. Словакия через стыки вышла на ЧЕ-2020, а Чехия выиграла группу Лиги наций Б. В общем неплохие команды формируются почти везде, а с теми же Исландией и Северной Ирландией, которые в последнее время забуксовали, нам играть трудно всегда и в любую погоду.

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В 4 корзине выделяется Босния и Герцеговина. Вполне могла бы оказаться выше, но проиграла финнам 1 балл, ведь в элите Лиги наций попала под каток Италии, Нидерландов и Польши, набрав лишь 2 очка. С другой стороны плей-офф отбора Евро-2020 провалили и в других последних матчах выглядели довольно печально. Словения Вербича уверенно выиграла свою группу и поднялась в Дивизион Б. Тоже так себе оппонент, да еще и история у нас страшная – всего 1 победа за 6 матчей, и то в фартовом Львове. Для поднятия статистики и боевого духа можно было бы попасть на Гибралтар, Сан-Марино или Андорру.

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