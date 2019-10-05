Зинченко назвал пятерку футболистов, оказавших наибольшее влияние на его карьеру – Шевченко на вершине звездного списка

Игрок сборной Украины и Манчестер Сити Александр Зинченко выделил футболистов, сыгравших немалую роль в течение его карьеры.

Зинченко в эфире YouTube-канала Трендец выделил топ-5 футболистов, которые повлияли на его карьеру.

Шевченко рассыпался в комплиментах в адрес Зинченко

1. Андрей Шевченко

"Как и у многих украинских молодых футболистов, Шевченко был всегда кумиром. Это тот игрок, на которого каждый хотел быть похожим. Наверное, это №1".

2. Роналдиньо

"Это человек, за которым я наблюдал в Барселоне, и у меня была первая мысль – выбежать во двор, собрать банду и повторять все, что он делал на поле. Просто гений, волшебник, таких уже, наверное, больше не будет" .

3. Венсан Компани

"Этот человек показал и рассказал мне много. Я взял для себя очень много полезного на будущее, и вообще, как нужно себя вести в тех или иных ситуациях".

4. Фернандиньо

"Его характер, путь, который он прошел. Прекрасно помню, как он получил травму в Шахтере, ему сломали ногу. Тогда многие говорили, что это для него финиш, потому что он получил очень серьезную травму, год пропустит. Максимум – он сможет закончить в Бразилии. Помню все эти фразы.

После 8-9 месяцев восстановления он тренировался с нами, когда я был в U-15, потихоньку начал набирать. Через полгода он забивает решающий гол Челси на Донбасс Арене, и его в конце сезона подписал Манчестер Сити. В первый же год выиграл АПЛ, получает лучшего игрока месяца. Разве это не показатель? "

5. Лионель Месси

"Лучший футболист в истории. Даже те люди, кто играл против Пеле, говорили, что с Месси и рядом никто не стоит. Ни Марадона, ни Кройф. Потому что это действительно король футбола, который может все. Играет левой, правой, головой, скорость. Машина.

Не знаю, сможет ли кто повторить то, что делает Месси. Это человек, который делает на поле все, что хочет. 5 "Золотых мячей" тому подтверждение", – подытожил Зинченко.

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