Защитник Манчестер Сити Александр Зинченко хотел защищать Украину с оружием в руках, а не продолжать поддерживать Родину с полей Английской Премьер-лиги.

Зинченко хотел вернуться в Украину и пойти защищать страну на передовую посреди сезона АПЛ, сообщает издание The Sun.

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Манчестер Сити, а также семья и друзья Александра, отговорили футболиста от такого шага. Зинченко же продолжил помогать, сделав значительные пожертвования в пользу национального банка, помогал передавать гуманитарную помощь на передовую и поддерживает контакты с украинскими военными. Александр переживал за свою родню, дедушку и тетю, которые отказались выезжать из Украины во время полномасштабной войны.

Уже послезавтра Зинченко вместе с остальной сборной Украины сразится за путевку на ЧМ-2022 с Уэльсом. Игра состоится в Кардиффе, а начало матча в 19:00.

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