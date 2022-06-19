Эвертон, Арсенал и Вест Хэм выстроились в очередь за легионером Ман Сити, сообщает Daily Mail.

Проще оставить Зинченко – Манчестер Сити узнал огромный ценник на замену для украинца

Лучшие шансы подписать Зинченко остаются у "ирисок", где Александру разрешат играть на любимой позиции в центре поля. Не стоит забывать и о факторе земляка Виталия Миколенко, который отлично адаптировался на Гудисоне. Арсенал также видит Зинченко в полузащите, но "канониры" сейчас заняты трансферами на другие позиции. "Тише" всех пока ведет себя Вест Хэм, который недавно простился с Андреем Ярмоленко.

Напомним, Манчестер Сити якобы готов отпустить Зинченко и нацелился на левого защитника Брайтона Марка Кукурелью.

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