"Это была самоирония 80-го уровня. Ни один здравомыслящий человек не будет менять Гарая на Новосельцева. На замену Гараю у нас были Линделёф, Глик и Максимович. Когда мы благополучно от всех отказались, а 30 августа стало понятно, что Гарай идет, вариантов уже было не очень много.

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Тогда мне позвонило руководство: "Что думаешь о Новосельцеве?" Я спросил: а что думает Луческу, он же должен согласовать игрока в первую очередь. Мне сказали, что тренер не против. После всех возможностей по усилению, которые были готовы к июню 2016-го и которые были дружно закопаны, в конце августа уже было понятно, что никого стояеого на замену Гараю (да и не только ему) мы не купим.

В то трансферное окно мы могли подписывать Хакима Зиеша из Твенте, все было готово, все договоренности достигнуты, агент уже побывал в Петербурге, оставалось только поставить подписи. Но нет – давайте возьмем Роберта Мака.

Такая же история с Мигелем Альмироном, Сашей Зинченко, рядом других игроков. Я назвал только тех, по кому оставалось только дать добро, все договоренности уже были достигнуты или были максимально близки к этому", – цитирует Евменов Sports.ru.

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