"Це була самоіронія 80-го рівня. Жодна розсудлива людина не буде змінювати Гарая на Новосельцева. На заміну Гараю у нас були Лінделеф, Глік і Максімовіч. Коли ми благополучно від всіх відмовилися, а 30 серпня стало зрозуміло, що Гарай йде, варіантів вже було не дуже багато.

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Тоді мені зателефонувало керівництво: "Що думаєш про Новосельцева?" Я запитав: а що думає Луческу, він же повинен узгодити гравця в першу чергу. Мені сказали, що тренер не проти. Після всіх тих можливостей щодо посилення, які були готові до червня 2016- го і які були дружно закопані, в кінці серпня вже було зрозуміло, що нікого вартісного на заміну Гараю (та й не тільки йому) ми не купимо.

У те трансферне вікно ми могли підписувати Хакіма Зіеша з Твенте, все було готово, всі домовленості досягнуті, агент вже побував у Петербурзі, залишалося тільки поставити підписи. Але ні – давайте візьмемо Роберта Мака.

Така ж історія з Мігелем Альміроном, Сашком Зінченком, низкою інших гравців. Я назвав тільки тих, по кому залишалося лише дати добро, всі домовленості вже були досягнуті або були максимально близькі до цього", – цитує Євменова Sports.ru.

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