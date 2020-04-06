Зинченко и еще два украинских легионера сыграют против россиян в CS:GO

Вынужденная пауза в футболе из-за пандемии коронавируса заставляет футболистов искать способы разнообразить свой досуг.

Украинские футболисты посоревнуются с представителями России в шоуматче CS:GO. Встреча состоится 6 апреля в 19:00.

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Украину будут представлять игроки национальной сборной Александр Зинченко (Манчестер Сити) и Василий Кравец (Леганес), а также Александр Зубков (Ференцварош), Артем Ярмолицкий (Химик-Арсенал) и Евгений Осадчук (Одесса).

Противостоять украинцам будут нападающий сборной России Федор Смолов (Сельта), а также Вячеслав Кротов (Уфа), Игорь Безденежных (Чайка), Рифат Жемалетдинов (Локомотив) и Евгений Марков (Рубин).

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