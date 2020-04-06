toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Сборная Украины
КОРОНАВИРУС ДИНАМО КИЕВ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ТРАНСФЕРЫ

Зинченко и еще два украинских легионера сыграют против россиян в CS:GO

13:34 34 Читати українською
Зинченко и еще два украинских легионера сыграют против россиян в CS:GO
Александр Зинченко / Getty images

Вынужденная пауза в футболе из-за пандемии коронавируса заставляет футболистов искать способы разнообразить свой досуг.

Украинские футболисты посоревнуются с представителями России в шоуматче CS:GO. Встреча состоится 6 апреля в 19:00.

Израиль стал чемпионом альтернативного Евро – обидчик Зинченко был уничтожен в финале

Украину будут представлять игроки национальной сборной Александр Зинченко (Манчестер Сити) и Василий Кравец (Леганес), а также Александр Зубков (Ференцварош), Артем Ярмолицкий (Химик-Арсенал) и Евгений Осадчук (Одесса).

Противостоять украинцам будут нападающий сборной России Федор Смолов (Сельта), а также Вячеслав Кротов (Уфа), Игорь Безденежных (Чайка), Рифат Жемалетдинов (Локомотив) и Евгений Марков (Рубин).

Партнер Зинченко нарушил карантин ради секса с проститутками, а затем призвал всех сидеть дома – Гвардиола свирепствует

blog_ava
Михайличенко нашел причину, которая может помешать быстрому возобновлению УПЛ
06:30
298
Теги
коронавирус Сборная Украины Рифат Жемалетдинов Рифат Жемалетдинов Александр Зубков Александр Зубков Александр Зинченко Александр Зинченко Артем Кравец Артем Кравец Федор Смолов Федор Смолов
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
7
час
:
37
мин
Эвертон
22:00
Лестер Сити
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук