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Израиль стал чемпионом альтернативного Евро – обидчик Зинченко был уничтожен в финале

00:06 4 Читати українською
Израиль стал чемпионом альтернативного Евро – обидчик Зинченко был уничтожен в финале
Мунас Даббур (слева) – победитель виртуального Евро-2020 / фото из открытых источников

Форвард сборной Израиля Мунас Даббур одержал победу на виртуальном чемпионате Европы, дважды разбив Диогу Жоту в финале турнира.

В финальном поединке виртуального Евро-2020 сошлись представители сборных Израиля и Португалии – Мунас Даббур и Диогу Жота.

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Именно израильтянин стал триумфатором противостояния, одержав две легкие победы – 4:1 и 5:0. Добавим, что именно Диогу Жота остановил Зинченко в шаге от финала, обыграв Украинская со счетом 4:0 и 4:2 после стартовой ничьей 3:3.

Напомним, что альтернативный чемпионат Европы проводил популярный Instagram-аккаунт 433.

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