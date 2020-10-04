Хуниор Фирпо не покинет каталонский гранд до конца трансферного окна, сообщает журналист RAC1 Жерар Ромеро.

Барселона сделала Манчестер Сити унизительное предложение по Гарсии

В течение нескольких недель Барселоне приписывали интерес к Александру Зинченко, но перед приходом украинца нужно было освободить одно место на левом фланге защиты. Позиции Альбы остаются неприкосновенными, поэтому уйти из клуба мог только Фирпо. Сохранение 24-летнего латераля означает завершение любых идей относительно приглашения Зинченко из Манчестер Сити.

Добавим, что Барселона прошлым летом заплатила Бетису за Фирпо 18 млн евро. Первый сезон Хуниора на Камп Ноу сложился средне – всего 23 матча во всех турнирах, один гол и два ассиста.

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