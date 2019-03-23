Зинченко: Бернарду Силва сказал, что очень устал, все они расстроены

Хавбек сборной Украины Александр Зинченко поделился впечатлениями после матча против сборной Португалии.

"Все мы знаем, что у Португалии очень много качественных футболистов, как они играют дома. Возможно, немного удача была сегодня на нашей стороне, но в то же время мы проделали очень хорошую работу без мяча. Также у нас был очень хороший шанс забить.

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Это футбол. Никогда не знаешь, что может случиться. Но то, что было так много угловых, нужно обратить на это внимание, потому что большинства из них мы могли бы избежать, выбив мяч в аут или сохранив его.

Португальцы моментами давали нам играть и мы могли выходить из обороны лучше. По той тактике, по которой они играли, у нас было преимущество в середине поля. Но было много брака, так что есть к чему стремиться.

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Я пообщался с Бернарду Силвой после игры. Он сказал, что очень устал. Но в двух словах поговорили об игре. Все они, конечно, расстроены", – сказал Зинченко после матча.

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