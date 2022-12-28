Вингер Челси Хаким Зиеш заработал 325 тысяч евро, а защитник Баварии Нуссаир Мазрауи – 280 тысяч евро. Деньги пошли на добрые дела.

Лидеры сборной Марокко – Хаким Зиеш и Нуссаир Мазрауи – решили отдать заработанные премии за выступление на ЧМ-2022 благотворительным фондам. Об этом информирует Voetbal International.

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Сообщается, что Зиеш перечислил на благотворительность 325 тысяч евро, а Мазрауи – 280 тысяч евро. Таким образом, оба игрока сборной Марокко передали в благотворительные организации более полумиллиона евро.

Зиеш уже не в первый раз жертвует огромные суммы на благотворительность. В 2019 году после Кубка Африки он уже перечислил всю свою премию организации, которая поддерживает больных раком в Марокко.

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