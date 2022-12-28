Вінгер Челсі Хакім Зієш заробив 325 тисяч євро, а захисник Баварії Нуссаїр Мазрауї – 280 тисяч євро. Гроші пішли на добрі справи.

Лідери збірної Марокко – Хакім Зієш та Нуссаїр Мазрауї – вирішили віддати зароблені премії за виступ на ЧС-2022 благодійним фондам. Про це повідомляє Voetbal International.

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Повідомляється, що Зієш перерахував на благодійність 325 тисяч євро, а Мазрауї – 280 тисяч євро. Таким чином, обидва гравці збірної Марокко передали до благодійних організацій понад півмільйона євро.

Зієш вже не вперше жертвує величезні суми на благодійність. У 2019 році після Кубка Африки він уже перерахував всю свою премію організації, яка підтримує хворих на рак у Марокко.

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