У Зинедина Зидана имеется соглашение о том, что он станет главным тренером Марселя в случае, если клуб будет продан Саудовской Аравии. Однако последнее заявление владельца клуба Фрэнка Маккорта, похоже, разрушило всякую надежду на то, что в ближайшее время клуб будет продан.

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Как информирует France Bleu Azur, Марсель является долгосрочной целью государства Персидского залива, которое хочет превратить Марсель во "французский Ньюкасл Юнайтед". Уроженец Марселя Зидан справился бы в этой задачей, уверены саудовские шейхи.

В настоящее время главным тренером Марселя является Дженнаро Гаттузо, который заменил Марселино в сентябре.

После 11 матчей в Лиге 1 Марсель занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата Франции.

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