У Зінедіна Зідана є угода про те, що він стане головним тренером Марселя в разі, якщо клуб буде проданий Саудівській Аравії. Однак остання заява власника клубу Френка Маккорта, схоже, зруйнувала будь-яку надію на те, що найближчим часом клуб буде продано.

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Як інформує France Bleu Azur, Марсель є довгостроковою метою держави Перської затоки, яка хоче перетворити Марсель на "французький Ньюкасл Юнайтед". Уродженець Марселя Зідан впорався б із цим завданням, впевнені саудівські шейхи.

Наразі головним тренером Марселя є Дженнаро Гаттузо, який замінив Марселіно у вересні.

Після 11 матчів у Лізі 1 Марсель посідає 10-те місце в турнірній таблиці чемпіонату Франції.

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