Лион впервые в сезоне одержал победу, Ланс в драматическом матче обыграл Марсель и поднялся в зону еврокубков: Лига 1
Состоялись заключительные матчи 12 тура чемпионата Франции. Результаты и обзор матчей – в этой новости на "Футбол 24".
Лига 1, 12 тур
Клермон – Лорьян – 1:0
Гол: Сарачевич, 69 (пен)
Лилль – Тулуза – 1:1
Голы: Йоро, 30 – Даллинга 65
Метц – Нант – 3:1
Голы: Керкоф, 3, Элисор, 28, Асоро, 85 – Симон, 12
Ренн – Лион – 0:1
Гол: О'Брайн, 67
Удаление: Дует, 5
Ланс – Марсель – 1:0
Гол: Граде, 90+1
Лилль уже второй тур подряд не может выиграть в Лиге 1. На этот раз "доги" сыграли вничью с Тулузой, которая впервые за две игры смогла набрать хоть какие-то баллы в чемпионате. Команда Паулу Фонсеки могла рассчитывать и на большее, поскольку имела абсолютное преимущество и создавала моменты. Тулуза за весь матч нанесла лишь два удара по воротам Лилля.
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Один из главных матчей происходил вечером. Ренн принимал кризисный Лион. Бретонцы остались в меньшинстве уже на 5 минуте. "Ткачи" пытались воспользоваться численным преимуществом и в конце концов им это удалось. Под руководством Фабио Гроссо Лион одержал первую победу в сезоне.
Ланс и Марсель закрывали тур. Хозяевам поля откровенно не везло. Команда Франка Эса имела моменты и могла забивать минимум один гол. Марсель по большей части отбивал атаки Ланса, а в атаке почти ничего не продемонстрировал. Уже в добавленное время Джонатан Гради с углового забил в ворота Лопеса.