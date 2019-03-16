Зидан вернул Иско в заявку Реала накануне матча против Сельты

Хавбек Реала Иско снова готовится защищать цвета мадридского клуба.

Главный тренер Реала Зинедин Зидан внес в заявку на матч 28-го тура Ла Лиги против Сельты хавбека Иско, сообщает официальный сайт клуба.

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Стоит отметить, что 26-летний испанец не пользовался расположением бывшего наставника "сливочных" Сантьяго Солари и редко появлялся на поле. В последних двух матчах мадридцев игрок провел вне заявки.

В текущем сезоне Примеры Иско провел на поле 16 матчей, в которых отметился голом и двумя ассистами.

После 27-ми туров чемпионата Испании Реал занимает третье место, отставая от Барселоны на 12 очков.

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