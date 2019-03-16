Зідан повернув Іско в заявку Реала напередодні матчу проти Сельти

Хавбек Реала Іско знову готується захищати кольори мадридського клубу.

Головний тренер Реала Зінедін Зідан вніс до заявки на матч 28-го туру Ла Ліги проти Сельти хавбека Іско, повідомляє офіційний сайт клубу.

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Варто відзначити, що 26-річний іспанець не користувався прихильністю колишнього наставника "вершкових" Сантьяго Соларі та рідко з'являвся на полі. В останніх двох матчах мадридців гравець провів поза заявкою.

В поточному сезоні Прімери Іско провів на полі 16 матчів, в яких відзначився голом та двома асистами.

Після 27-ми турів чемпіонату Іспанії Реал посідає третю сходинку, відстаючи від Барселони на 12 очок.

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