"Зизу был лучшим игроком, с которым мне приходилось играть. А теперь он еще стал тренером и выиграл три Лиги чемпионов подряд.

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Я часто спрашиваю себя: "Кто лучше – Зидан-игрок или Зидан-тренер". Но, знаете, я не могу до сих пор ответить", – цитирует Роналдо AS.

Заметим, две легенды мирового футбола пересекались в мадридском Реале, где вместе провели более 5 лет.

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